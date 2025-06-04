طقس غدًا الأربعاء.. أجواء حارة على القاهرة وشديدة الحرارة جنوبًا

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن البلاد تشهد غدًا الأربعاء 4 يونيو 2025، طقسًا مائلًا للحرارة إلى حار نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بينما يستمر الطقس شديد الحرارة على مناطق جنوب الصعيد، في حين يكون معتدلًا ليلًا على أغلب الأنحاء.

وتوقعت الهيئة نشاط شبورة مائية صباحية على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

كما يُتوقع نشاط للرياح على أغلب المناطق، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة خاصة على بعض مناطق محافظة الوادي الجديد.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا:

القاهرة: العظمى 33° - الصغرى 21°

الإسكندرية: العظمى 27° - الصغرى 19°

مطروح: العظمى 25° - الصغرى 19°

سوهاج: العظمى 36° - الصغرى 22°

قنا: العظمى 38° - الصغرى 24°

أسوان: العظمى 38° - الصغرى 24°

وناشدت الهيئة المواطنين توخي الحذر أثناء القيادة في الصباح الباكر بسبب الشبورة المائية، كما دعت إلى تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خاصة في ساعات الذروة، خصوصًا في محافظات الصعيد.