شكرا لقرائتكم خبر عن طقس غدًا الأربعاء.. أجواء حارة على القاهرة وشديدة الحرارة جنوبًا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت بتول عصامالثلاثاء، 03 يونيو 2025 10:58 م
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن البلاد تشهد غدًا الأربعاء 4 يونيو 2025، طقسًا مائلًا للحرارة إلى حار نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بينما يستمر الطقس شديد الحرارة على مناطق جنوب الصعيد، في حين يكون معتدلًا ليلًا على أغلب الأنحاء.
وتوقعت الهيئة نشاط شبورة مائية صباحية على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.
كما يُتوقع نشاط للرياح على أغلب المناطق، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة خاصة على بعض مناطق محافظة الوادي الجديد.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا:
القاهرة: العظمى 33° - الصغرى 21°
الإسكندرية: العظمى 27° - الصغرى 19°
مطروح: العظمى 25° - الصغرى 19°
سوهاج: العظمى 36° - الصغرى 22°
قنا: العظمى 38° - الصغرى 24°
أسوان: العظمى 38° - الصغرى 24°
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