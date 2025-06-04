شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفى العاصمة الإدارية تفتتح وحدتي الشبكية والقرنية بقسم طب وجراحة العيون والان مع تفاصيل الخبر

إفتتحت مستشفى العاصمة الإدارية الجديدة التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي برئاسة الدكتور رمزى عبد العظيم وحدتي الشبكية والقرنية بقسم طب وجراحة العيون بالمستشفى .

وقال الددكتورركزى عبد العظيم مدير مستشفى العاصمة الإدارية الجديدة، إن العمل في وحدة الشبكية تضمن إجراء عملية إزالة الجسم الزجاجي، وحقن زيت السيليكون، مع ليزر داخلي لمريض يعاني من انفصال شبكي، وعمليتين لإزالة المياه البيضاء وزرع عدسة مع إزالة الجسم الزجاجي لمريضين يعانيان من مياه بيضاء ونزيف بالجسم الزجاجي.

وتابع : تم إجراء عددًا من العمليات الجراحية الدقيقة بتقنية زراعة القرنية الطبقي " DALK" في وحدة القرنية.

واستكمل: وحدة القرنية تقدم خدمات الفحص لأمراض القرنية، والقرنية المخروطية، وعلاج الالتهابات وعدوى وعتامات القرنية والنقل الذاتي للخلايا الجذعية، والعلاج بالخلايا الجذعية من الحبل السري وتابع : افتتاح وحدتي القرنية والشبكية يدعم توجهات القيادة السياسية في إنهاء قوائم الانتظار والوحدات على استعداد تام لاستقبال المزيد من الحالات



