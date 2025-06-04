شكرا لقرائتكم خبر عن مدينة الدواء المصرية تستقبل وزير خارجية بنين لتعزيز التعاون في الصناعات الدوائية والان مع تفاصيل الخبر

في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وبنين، لاسيما على صعيد الصناعات الدوائية، استقبل اليوم الدكتور عمرو ممدوح رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمدينة الدواء المصرية " چبتو فارما "، وأولوشيجون أدجادي باكاري، وزير خارجية جمهورية بنين والوفد المرافق له ، في زيارة رسمية إلى مدينة الدواء.

تهدف الزيارة إلى بحث سبل التعاون في مجال صناعة الأدوية، وتسهيل نفاذ المنتجات الدوائية المصرية عالية الجودة إلى السوق البنيني، في ظل ما تتمتع به مصر من خبرات متقدمة في هذا القطاع الحيوي.

أعرب الوزير البنيني عن تقديره للتطور الذي شهدته صناعة الدواء في مصر، مشيدًا بالإمكانات التصنيعية المتقدمة التي اطلع عليها خلال جولته في منشآت "چبتو فارما"، التي تضمن تقديم أدوية عالية الجودة وفقًا للمعايير العالمية.وأكد حرص بلاده على الاستفادة من الخبرات المصرية في هذا المجال، بما يسهم في تعزيز الأمن الصحي في بنين.

وأضاف ، نتطلع للمضي قدماً في التعاون الرحب بزيارة ممثلي وزارة الصحة وهيئة الإعتماد هذا الصرح الكبير ، الأمر الذي يسمح بنفاذ منتجات "چبتو فارما إلى السوق البنيني في المرحلة الأولى يعقبها التعاون على صعيد التدريب وتبادل الخبرات .

من جانبه أعرب الأستاذ الدكتور عمرو ممدوح عن سعادته بزيارة وزير خارجية جمهورية بنين والوفد المرافق له، مؤكدًا أن "هذه الزيارة تعكس الثقة الدولية في قدرات مصر التصنيعية في مجال الأدوية، وتعزز من التعاون مع الدول الإفريقية الشقيقة لاسيما الغرب الإفريقي ، بما يسهم في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة وتصدير الأدوية."

وأضاف: "نحن في چبتو فارما نؤمن بأهمية التكامل الصحي الإفريقي، ونعمل على تعزيز شراكاتنا الإقليمية بما يخدم رؤية الدولة المصرية لتوطين صناعة الدواء وتحقيق الأمن الدوائي للقارة، مستندين إلى قدراتنا الإنتاجية الحديثة والمعايير العالمية للجودة والفاعلية."