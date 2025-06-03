شكرا لقرائتكم خبر عن بحضور البابا تواضروس.. تواصل اجتماعات لجان المجمع المقدس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت لجنة الرهبنة وشؤون الأديرة بالمجمع المقدس اجتماعها السنوي ضمن الاجتماعات الحالية للجان المجمعية التي بدأت أمس. تلاها اجتماع لجنة شؤون المهجر.

وحضر قداسة البابا تواضروس الثاني، اجتماعي اللجنتين، حيث ناقش الأعضاء التقارير المقدمة من مقرري اللجان الفرعية.

وتستمر غدًا الأربعاء اجتماعات باقي اللجان المجمعية في دور الانعقاد السنوي للمجمع المقدس.