شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة توجة رسائل هامة للحجاج أثناء أداء المناسك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلامالثلاثاء، 03 يونيو 2025 09:50 م
وجهت وزارة الصحة والسكان مجموعة من النصائح الهامة للحجاج لأداء مناسك الحج
- تأكدوا عند التحلل من الإحرام من استخدام أدوات نظيفة لقص أو حلق الشعر
- تجنبوا العناق أو التقبيل عند تحية الآخرين
- حافظوا على نظافة مكان السكن
- تخلصوا من مخلفات الطعام بصورة صحيحة
- اغسلوا أيديكم باستمرار باستخدام الماء والصابون أو عقموها باستخدام الكحول
- التزموا بارتداء الكمامة في التجمعات والأماكن المزدحمة
- غطوا أنفكم بالمناديل في حالة السعال أو العطس
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