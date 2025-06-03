شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة توجة رسائل هامة للحجاج أثناء أداء المناسك والان مع تفاصيل الخبر

وجهت وزارة الصحة والسكان مجموعة من النصائح الهامة للحجاج لأداء مناسك الحج

- تأكدوا عند التحلل من الإحرام من استخدام أدوات نظيفة لقص أو حلق الشعر

- تجنبوا العناق أو التقبيل عند تحية الآخرين

- حافظوا على نظافة مكان السكن

- تخلصوا من مخلفات الطعام بصورة صحيحة

- اغسلوا أيديكم باستمرار باستخدام الماء والصابون أو عقموها باستخدام الكحول

- التزموا بارتداء الكمامة في التجمعات والأماكن المزدحمة

- غطوا أنفكم بالمناديل في حالة السعال أو العطس