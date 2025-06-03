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فرص عمل للمصريين بالأردن براتب يصل إلى 350 دينار.. تفاصيل

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فرص عمل للمصريين بالأردن براتب يصل إلى 350 دينار.. تفاصيل

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القاهرة - سامية سيد - تستقبل وزارة العمل، طلبات الشباب الراغبين فى التقديم على 7 فرص عمل في المملكة الأردنية الهاشمية، وذلك براتب يتراوح ما بين 290 إلى 350 دينار أردني، وأوضحت الوزارة، أن الوظائف المتاحة هى:

- 6 فرص عمل على مهنة عامل حداد فبركتر.

- فرصة عمل واحدة على مهنة عامل بمصنع زجاج

ودعت الوزارة، العمال المصريين الراغبين في العمل في هذه المجالات، بالدخول على الرابط التالي: https://egyemp.labour.gov.eg/Request_JOR/index، وتقديم البيانات المطلوبة، علما بأن فترة التقديم بدأت من أمس اليوم الإثنين 2/6/2025، وتستمر لمدة 5 أيام.

وأوضحت شروط مهنة الحداد خبرة لا تقل عن 5 سنوات كحداد فبركيتر، أما الشروط الخاصة بمهنة عامل الزجاج، فهى: تحميل وتنزيل الصناديق، شطف وبولي، معلم علام، قص وتقطيع على الماكنة، دبل زجاج مزدوج، ماكنات برم ومربع.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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