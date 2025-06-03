شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ الجيزة يشدد على رفع معدلات الأداء بملف التصالح خلال جولة بأوسيم والان مع تفاصيل الخبر

أجرى إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، جولة ميدانية بمركز أوسيم، وذلك في إطار تكليفات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

وتفقد النائب أعمال الخطة الاستثمارية للتطوير وتركيب بلاط الانترلوك، مشددًا بتلافي الملاحظات ورفع معدلات التنفيذ مع الانتهاء من الأعمال في مواعيدها المحددة.

وتفقد النائب، قريتي شنباري وزاوية نابت لمتابعة الحالة العامة للنظافة والإشغالات، مشددًا على رفع مستوى النظافة أول بأول.

وتابع نائب المحافظ انتظام سير العمل بملف التصالح على مخالفات البناء بالمركز التكنولوجي للمدينة، مشددًا بالإسراع في معدلات الإنجاز مع العمل في تقديم كافة سبل الدعم والتسهيلات اللازمة مع المواطنين.

وعقد نائب المحافظ اجتماعًا مع مسؤولي المدينة لمتابعة ملفات التصالح على مخالفات البناء والتقنين على أراضي أملاك الدولة والمتغيرات المكانية بنطاق المركز والمدينة.

رافق نائب المحافظ محمود حسين رئيس مركز أوسيم، وحسام الدين محمد خليل مشرف مشروعات الرصف بأوسيم بمديرية الطرق.