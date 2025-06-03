التنمية المحلية: تشميع محال وإزالة إشغالات فى المعادى استجابة لشكاوى المواطنين

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تلقت وزارة التنمية المحلية عدد من الشكاوي لسكان بعض المناطق بحي المعادي بمحافظة القاهرة بتضررهم من انتشار الإشغالات من أصحاب المحلات التجارية والمقاهي والتعديات على الأرصفة المخصصة للمشاة مما يؤثر على حياتهم اليومية .

وعلى الفور وجهت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، قطاع التفتيش والرقابة والمتابعة بالوزارة اليوم بفحص تلك الشكاوي على أرض الواقع، وعلى الفور قامت لجنة من القطاع برئاسة رئيس الادارة المركزية للمتابعة والتفتيش بالوزارة بالتوجه إلى حي المعادي للتفتيش والمرور الميداني المفاجئ علي الحي بحضور رئيس حي المعادي ومسؤل الإشغالات.

وقامت لجنة قطاع التفتيش بالمرور علي شارع منشية جبريل من شارع الخمسين، وعدد من الشوارع محل الشكاوى، حيث تم غلق وتشميع عدد من المحلات غير المرخصة ورفع اللافتات والإشغالات المخالفة، وتحرير محاضر للمخالفين ومصادرة المضبوطات.

ووجهت وزيرة التنمية المحلية بأهمية التصدي لأي إشغالات لأصحاب المحال التجارية والكافيهات والمطاعم ومراجعة التراخيص الخاصة بها واتخاذ الاجراءات القانونية تجاه اي مخالفات ، والعمل على راحة وسلامة المواطنين.

كما طالبت الدكتورة منال عوض لجنة قطاع التفتيش بالمرور الميداني على المركز التكنولوجي لحى المعادى لمتابعة مستوي تقديم الخدمات للمواطنين في مختلف الملفات اليومية والتفتيش المالي والإداري وإعداد تقرير بنتائج المرور.



إزالة إشغالات فى المعادى استجابة لشكاوى المواطنين



تشميع محال استجابة لشكاوى المواطنين



تشميع محال وإزالة إشغالات