شكرا لقرائتكم خبر عن بجنيف.. اتحادات نقابية دولية تنادى بحقوق العمال الفلسطينيين وتدين الانتهاكات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت الاتحادات النقابية في تركيا، بالتعاون مع الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، ظهر اليوم، فعالية جماهيرية حاشدة في ساحة “الكرسي المكسور” أمام مقر هيئة الأمم المتحدة في جنيف، تحت شعار “العدالة المنقوصة”، بمشاركة نقابية دولية واسعة النطاق.

وشهدت الفعالية حضورا بارزا لعدد من الأمناء العامين، يتقدمهم الأمين العام للاتحاد الدولي للنقابات، إلى جانب الأمناء العامين للاتحادات القطاعية والنقابات العمالية من مختلف أنحاء العالم، سواء من الدول الأوروبية أو العربية، بالإضافة إلى رؤساء وأعضاء اتحادات نقابية فاعلة على الساحة الدولية.

وتخللت الفعالية سلسلة من الكلمات التي عبّرت عن تضامن الحركة النقابية العالمية مع حقوق العمال الفلسطينيين، ومطالبتها بوقف الانتهاكات بحقهم.

واستعرض الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين شاهر سعد خلال كلمته معاناة العمال الفلسطينيين في ظل الاحتلال، موضحا أهمية توحيد الجهود لتوفير الحماية الدولية لهم.

وتطرق سعد إلى المجازر البشعة التي لا تمت للإنسانية بصلة والتي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وألقى عدد من الأمناء العامين للنقابات الدولية كلمات أكدت الالتزام بقيم العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان، وضرورة حشد الجهود الدولية لإنصاف الشعب الفلسطيني.

وتطرق المتحدثون إلى الواقع الإنساني الصعب الذي يعيشه الشعب الفلسطيني، خاصة في قطاع غزة، حيث شددوا على أهمية الوقف الفوري لإطلاق النار وإنهاء كافة أشكال العنف والانتهاكات.

كما تم التذكير بالتصويت المرتقب على منح فلسطين صفة عضو مراقب في منظمة العمل الدولية، واعتُبر ذلك خطوة مهمة على طريق تعزيز حضور فلسطين في المحافل الدولية، ودعمًا سياسيا ومعنويا لحقوق العمال والشعب الفلسطيني بشكل عام.

ودعا المشاركون في ختام كلماتهم إلى ضرورة أن يكون هناك دعم دولي متزامن للشعب الفلسطيني على مختلف الأصعدة، والعمل الجاد لضمان حقوقه السياسية والاجتماعية والاقتصادية، بما في ذلك الحق في العمل الكريم والأمان.

وتندرج هذه الفعالية ضمن سلسلة التحركات النقابية الدولية الرامية إلى تسليط الضوء على القضية الفلسطينية، وتعزيز التضامن مع الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل الحرية والعدالة والكرامة.



