شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الطائفة الإنجيلية يهنئ الشعب المصرى وقيادات الدولة بعيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعث الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، عبّر فيها عن خالص التهاني وأصدق الأمنيات بهذه المناسبة، داعيًا الله أن يعيدها على مصر الغالية وشعبها العظيم بالمحبة والسلام.

وجاء في نص البرقية:

"يُسعدني أن أرسل إلى فخامتكم، بالأصالة عن نفسي، وبالنيابة عن أعضاء المجلس الإنجيلي العام، ورؤساء المذاهب الإنجيلية، وأعضاء هيئة الأوقاف الإنجيلية، أسمى آيات التهنئة والتقدير بمناسبة عيد الأضحى المبارك، داعين الله أن يحفظ مصر وشعبها، وأن يبارك في جهودكم المخلصة من أجل نهضة الوطن".

ووجّه الدكتور القس أندريه زكي برقيات تهنئة مماثلة إلى دولة رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والمستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، والدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والدكتور نظير عياد، مفتي الديار المصرية، والمستشار محمد شوقي، النائب العام.

وشملت برقيات التهنئة أيضًا لوزراء الدفاع، والداخلية، والعدل، والتضامن الاجتماعي، والتربية والتعليم، والصحة، والقوى العاملة، والتجارة والصناعة، والمالية، والإسكان، والبيئة، والثقافة، وشؤون مجلس النواب، والزراعة، إلى جانب محافظ البنك المركزي المصري.

كما أرسل رئيس الطائفة الإنجيلية برقيات تهنئة إلى محافظي القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، البحر الأحمر، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، وأسوان، مشيدًا بالجهود الدؤوبة المبذولة في خدمة الوطن والمواطن.