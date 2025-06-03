شكرا لقرائتكم خبر عن هرم مصر الرابع يمنح العالم لحظة تاريخية فى افتتاح المتحف الكبير غدا باليوم السابع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنشر الخليج 365 فى عددها الصادر غدا، الأربعاء، تفاصيل مهمة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية، والتى تمثل أبرزها فى إعلان شريف فتحى، وزير السياحة، تفاصيل آخر الاستعدادات لافتتاح المتحف المصرى الكبير، وتأكيده على أنه سيكون "هرم مصر الرابع".

واقرأ فى العدد الصادر غدا أيضا..شريف فتحى وزير السياحة والآثار لـ"الخليج 365": افتتاح المتحف المصرى الكبير "لحظة تاريخية" ينتظرها العالم.. والمتحف "هرم مصر الرابع"..الجميع يعمل بجد وإخلاص من أجل إخراج حفل الافتتاح بالصورة اللائقة بمكانة مصر التاريخية والحضارية.. المتحف هدية للعالم وتجسيد حى لعبقرية الإنسان المصرى.. ويمثل تجربة ثقافية وأثرية وسياحية متكاملة وسيعيد رسم خريطة السياحة الثقافية

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