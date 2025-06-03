شكرا لقرائتكم خبر عن البحوث الفلكية: وقوع عدة زلازل فى مصر أعطى شهادة للبنية التحتية أنها تتحملها والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور شريف الهادي رئيس قسم الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن تكرار حدوث زلازل فى أوقات متقاربة يسبب حالة من الزعر، فضلا عما حدث فى محافظة الإسكندرية لأن الناس بتربط ما حدث من عواصف وزلازل.

وأضاف شريف الهادى خلال مداخلة ببرنامج "مساء dmc"، الذى يقدمه الإعلامي أسامة كمال على قناة dmc، انه كثر وقوع هذه الكوارث يحدث لدى الناس نوعا من الترقب لأى حدث آخر حتى ولو كان صغيرا.

وأوضح شريف الهادى أن المناطق التى وقعت بها الزلازل تقع بها منذ فجر التاريخ، وبها أحزمة زلزالية قد تكون على فترات بعيدة أو متقاربة، وما حدث هذه الأيام لم يتكرر كثيرا فى التاريخ.

ولفت شريف الهادى إلى أن الزلازل تفرغ طاقتها من خلال زلازل أصغر وهو يحدث نوعا من الأمان، والزلازل الأخيرة كانت على عمق كبير لذلك لم تتأثر البنية التحتية فى تركيا والبلاد المجاورة لها، مؤكدا أن البنية التحتية لمصر أفضل عما قبل وحدوث هذه الزلازل أعطى شهادة للبنية التحتية أنها تتحمل الزلازل.