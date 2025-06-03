شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام إسرائيلى: رصد إطلاق صاروخين من سوريا نحو الجولان المحتل والان مع تفاصيل الخبر

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، فى خبر عاجل، أن صفارات الإنذار تدوي في جنوب الجولان.

وكشف إعلام إسرائيلي، عن سماع صوت انفجارات في الجولان بعد دوي صفارات الإنذار، مشيرا إلى رصد إطلاق صاروخين من سوريا نحو الجولان المحتل.

وأشار إلى سقوط صاروخين أطلقا من سوريا في منطقة مفتوحة جنوب الجولان، مؤكدا أن الجيش يرد على مصادر إطلاق النيران من سوريا.