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إعلام إسرائيلى: رصد إطلاق صاروخين من سوريا نحو الجولان المحتل

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إعلام إسرائيلى: رصد إطلاق صاروخين من سوريا نحو الجولان المحتل

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القاهرة - سامية سيد - كتب أحمد عبد الرحمن

الثلاثاء، 03 يونيو 2025 09:56 م

أفادت  قناة "القاهرة الإخبارية"، فى خبر عاجل، أن صفارات الإنذار تدوي في جنوب الجولان.

وكشف إعلام إسرائيلي، عن سماع صوت انفجارات في الجولان بعد دوي صفارات الإنذار، مشيرا إلى رصد إطلاق صاروخين من سوريا نحو الجولان المحتل.

وأشار إلى سقوط صاروخين أطلقا من سوريا في منطقة مفتوحة جنوب الجولان، مؤكدا أن الجيش يرد على مصادر إطلاق النيران من سوريا.

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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