شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الثقافة يعلن تعليق تنفيذ قرار زيادة رسوم المصنفات الفنية والان مع تفاصيل الخبر

في استجابة سريعة لمطالب صناع السينما والمسرح، أعلن وزير الثقافة، الدكتور أحمد فؤاد هنو، عن تعليق تنفيذ قرار زيادة الرسوم على المصنفات الفنية، والعودة للعمل بالرسوم السابقة. كما دعا الوزير إلى عقد جلسة عاجلة مع الجهات المعنية لمراجعة وتعديل القرارات بما لا يضر بصناعة السينما والمسرح في مصر.

وأكد الوزير حرص الوزارة على دعم وتطوير صناعة السينما والمسرح، مشددًا على أهمية التوازن بين تحصيل الرسوم ودعم الإبداع الفني.

ومن جانب آخر، أصدر وزير الثقافة اليوم، قرارًا بندب الدكتور خالد عبد الحليم محمد أبو الليل، الأستاذ بقسم اللغة العربية وآدابها بكلية الآداب، جامعة القاهرة، للعمل نائبًا لرئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للكتاب.

ووجه الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، بأهمية التعاون والتنسيق داخل الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، والعمل على وضع تصور شامل لفعاليات النسخة القادمة من معرض القاهرة الدولي للكتاب، ووضع الترتيبات لتنظيم العديد من معارض الكتب في المحافظات، إلى جانب العمل على تطوير منافذ بيع الكتب بالمحافظات، وزيادة أعدادها، وتطوير "مشروع النشر" بالهيئة.