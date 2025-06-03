شكرا لقرائتكم خبر عن بث مباشر.. أسطول أتوبيسات مكيفة لنقل الحجاج المصريين إلى عرفات والان مع تفاصيل الخبر

أجرى تليفزيون ”الخليج 365” جولة ميدانية في محيط الحرم المكي، رصد خلالها الأجواء الروحانية التي تعم المكان، وسط توافد ضيوف الرحمن واستعداداتهم لأداء الركن الأعظم من الحج، وهو الوقوف بعرفة، المقرر غدًا الأربعاء.

وتواكب الجولة ملامح التحضير المنظم الذي تقوم به بعثة حج القرعة المصرية، والتي سخّرت كل إمكاناتها لتسهيل تصعيد الحجاج إلى مشعر عرفات عبر أسطول من الأتوبيسات الحديثة والمكيفة، ضمانًا لراحة الحجاج وسط ارتفاع درجات الحرارة.

وفي خلفية هذه المشاهد، تواصل بعثة الحج جهودها لتوفير بيئة آمنة ومريحة لضيوف الرحمن، حيث قامت بتجهيز مخيمات مميزة ومكيفة في عرفات، تقع على مقربة من مسجد نمرة، بما يضمن سهولة الوصول ويُحافظ على راحة الحجاج.

كما تم تخصيص فرق ميدانية للتعامل مع الحالات الإنسانية، وتوزيع الوجبات الجافة والمياه والعصائر بشكل منتظم. وتعمل غرفة عمليات مركزية على مدار الساعة لمتابعة تحركات الحجاج، مع الاعتماد على منظومة رقمية حديثة تُسهّل تقديم الخدمات وتوثيق الإجراءات.

ولم تغفل البعثة الجوانب الطبية والدينية، حيث وفرت أطباء متخصصين للكشف ومتابعة الحالة الصحية للحجاج، إلى جانب تواجد عدد من علماء الدين لشرح المناسك والإجابة عن استفسارات الحجاج.

هذه الجهود تُترجم حرص الدولة المصرية على تقديم أفضل خدمة لحجاجها، وتوفير كل السبل التي تعينهم على أداء الفريضة في أجواء من الطمأنينة والإيمان.