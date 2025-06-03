شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العمل يستعرض فى جنيف إجراءات تعزيز علاقات العمل والتشاور الاجتماعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى وزير العمل محمد جبران، اليوم الثلاثاء، مع ماريا هيلينا مديرة مكتب الأنشطة العمالية لمنظمة العمل الدولية، وذلك على هامش رئاسة الوزير جبران لوفد عمل مصر الثلاثي المشارك في فعاليات مؤتمر العمل الدولي المنعقد حاليا في جنيف، بحضور ممثلين عن أطراف العمل الثلاثة من 187 دولة حول العالم.

واستعرض الوزير جبران جهود الدولة المصرية في مجالات الحوار الاجتماعي وتشكيل المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، بشكل متوازن بين الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، وكذلك صدور قانون العمل الذي جاء مراعيا لمعايير العمل الدولي والتوازن والعدالة بين طرفي العملية الإنتاجية الذين أصبحوا شركاء في كافة القرارات والقوانين الخاصة بقضايا العمل والعمال،وذلك بالتعاون مع منظمة العمل الدولية .

وأكد الوزير على التزام مصر بالحقوق والحريات النقابية، والوقوف على مسافة واحدة بين كافة النقابات العامة التي يصل عددها الأن إلى أن 30 نقابة عامة من بينهم 3 نقابات عامة خارج عضوية الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.

من جانبها، أكدت مديرة مكتب الأنشطة العمالية لمنظمة العمل الدولية على متابعتها التقدم الملحوظ في عدد من الملفات منها صدور قانون العمل ،وكذلك تشكيل المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل ،والعمل على اصدار تشريع خاص بالعمالة المنزلية لتوفير الحماية الاجتماعية لها ،وكذلك إنضمام مصر للتحالف العالمي للعدالة الاجتماعية ، والعمل على توفير بيئة العمل اللائقة ،ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية.

وقالت إن مكتب الأنشطة العمالية بمنظمة العمل الدولية حريص على التواصل مع وزارة العمل وكافة الشركاء المعنيين بشأن كافة الملفات التي تخص الحقوق والحريات النقابية، موضحة أن المنظمة حريصة على التعاون لتلافي اي تحديات، وفتح قنوات اتصال وتعاون بين كافة النقابات العمالية ،وترسيخ ثقافة الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية بين كافة الأطراف.