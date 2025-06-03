رئيس الطائفة الإنجيلية ووزير الأوقاف يهنئان الرئيس السيسي بعيد الأضحى

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القاهرة - سامية سيد - زار الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وذلك بمقر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

ورافق رئيس الطائفة وفدٌ رفيع من قيادات ورموز الطائفة الإنجيلية، كما كان في استقبالهم الدكتور أسامة الأزهري، وعددٌ من أصحاب الفضيلة من قيادات وزارة الأوقاف.

وخلال اللقاء، وجّه كلٌّ من الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية، والدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، التهنئة إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، معربين عن أطيب تمنياتهما له بدوام الصحة والتوفيق، ولمصر بالمزيد من الاستقرار والتقدّم. كما وجّها التهنئة إلى الشعب المصري كافة.

وفي كلمته، عبّر الدكتور القس أندريه زكي عن سعادته بهذه الزيارة، وقال: "نحن نسعد بمقابلتكم، ونحمل محبة كبيرة في قلوبنا تجاهكم، ونُقدّر إنجازاتكم الكبيرة في مختلف المجالات، والتي تلعب دورًا مهمًّا جدًّا في تماسك المجتمع المصري، وبلادنا عظيمة وجميلة ونصلّي من أجل سلام مصر بقيادتها الواعية ورجالها المخلصين."

ومن جانبه، رحّب الدكتور أسامة الأزهري بالزيارة، وقال: "يطيب لي ويشرّفني ويسعدني أن أرحّب بالدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة، وجميع أعضاء الوفد الكريم الموقّر. زيارتكم اليوم هي من أعظم مظاهر السعادة، ومن أحبّ اللحظات إلى قلبي."

وتابع قائلاً: "أثرُ الدكتور القس أندريه زكي كبير، فهو شخصية وطنية مثقفة ووفية لبلادها، وصاحب مكانة دولية مرموقة. أعتز كثيرًا بصداقتكم."

وأشار إلى أن: "العيد عند إخوتي وأصدقائي هو عيد عندي أيضًا، فالمناسبة السعيدة تكون سعيدة لجميع المصريين."كما أكد أن "التدين الصالح الصحيح هو الذي يجعل صاحبه يُبدع ويُحقق الإنجازات."