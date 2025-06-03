شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة الإدارية تختتم دورة تدريبية متخصصة حول "مهارات التحدث لوسائل الإعلام" والان مع تفاصيل الخبر

تحت رعاية المستشار عبد الراضي صديق – رئيس هيئة النيابة الإدارية، وأحمد المسلماني – رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، اختتمت اليوم الدورة التخصصية التي نظمتها وحدة شؤون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة، بالتعاون مع معهد الإذاعة والتلفزيون، تحت عنوان “مهارات التحدث لوسائل الإعلام”، والتي امتدت على مدار 30 ساعة تدريبية موزعة على 6 أيام، بمقر معهد الإذاعة والتلفزيون.

شهدت الدورة مشاركة 28 عضوًا من أعضاء النيابة الإدارية من مختلف الدرجات القضائية، وهدفت إلى تعزيز مهارات التواصل الإعلامي والتفاعل المهني مع وسائل الإعلام، بما يواكب التطورات المهنية في مجالات العمل القضائي والإعلامي.

وجرى في ختام البرنامج تسليم شهادات المشاركة للسادة الأعضاء، وذلك بحضور المستشارة بريهان محسن – مديرة وحدة شؤون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة، ومجدي لاشين – الأمين العام للهيئة الوطنية للإعلام، والدكتور خالد فتح الله – مدير معهد الإذاعة والتلفزيون، حيث أعرب الحضور عن تقديرهم لهذا التعاون المثمر بين النيابة الإدارية والهيئة الوطنية للإعلام في سبيل دعم القدرات المؤسسية وتعزيز الكفاءة المهنية لأعضاء النيابة.

صرح بذلك المتحدث باسم النيابة الإدارية، المستشار محمد سمير.