شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يشدد على ضرورة تضافر الجهود الدولية للضغط لوقف الحرب فورا فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

تلقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالاً هاتفياً، من "أنطونيو كوستا" رئيس المجلس الأوروبي.

وصرح السفير محمد الشناوى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال أكد على أهمية استمرار التنسيق المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية، كما تم بحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين وتكثيف الجهود لتنفيذ جميع محاور الشراكة الاستراتيجية الشاملة، بما يسهم في تعزيز العلاقات الثنائية في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والعلمية.

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، إلى أن الاتصال تناول مستجدات القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها الوضع في قطاع غزة. حيث استعرض الرئيس عبد الفتاح السيسي الجهود المستمرة.