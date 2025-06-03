شكرا لقرائتكم خبر عن فوز لي جاي ميونج بانتخابات الرئاسة في كوريا الجنوبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وكالة الأنباء "يونهاب" عن فوز المرشح اليساري لي جاي ميونج بالانتخابات الرئاسية في كوريا الجنوبية.

قدرت نسبة التصويت في الانتخابات الرئاسية الـ 21 بنسبة 79.4%، لتمثل أعلى مستوى لها في 28 عاما.



وأشارت اللجنة إلى أن 35 مليونا و240 ألفا و416 ناخبا من أصل 44 مليونا و391 ألفا و871 ناخبا مؤهلا أدلوا بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، مضيفة أن نسبة التصويت تشمل الأصوات في التصويت المبكر بالإضافة إلى أصوات الناخبين في الخارج وعلى متن السفن والمتغيبين.



وأدلى أكثر من 15.42 مليون ناخب، أي ما يعادل 34.74% من الناخبين المسجلين، بأصواتهم في التصويت المبكر الذي استمر يومي 29 و30 مايو.



وتعد نسبة التصويت في هذه الانتخابات أعلى مستوى لها في 28 عاما، منذ الانتخابات الرئاسية الخامسة عشرة في عام 1997 التي سجلت 80.7%.



وبحسب المنطقة، شهدت مدينة جوانججو بجنوب غرب البلاد أعلى نسبة في التصويت بـ 83.9%، بينما سجلت جزيرة جيجو أدنى نسبة في التصويت بـ 74.6%، فيما بلغت نسبة التصويت للعاصمة سول 80.1%.



وفي وقت سابق من اليوم، أظهر استطلاع رأي الناخبين الذي أجرته 3 محطات تلفزيونية رئيسية في كوريا الجنوبية أن المرشح الرئاسي من الحزب الديمقراطي "لي جيه-ميونج" تقدم على المرشح الرئاسي من حزب سلطة الشعب "كيم مون-سو".



