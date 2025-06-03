شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية إيران: اللقاء مع الرئيس السيسي يؤكد الإرادة المشتركة لتعزيز العلاقات والان مع تفاصيل الخبر

قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إن لقاءه اليوم مع الرئيس عبد الفتاح السيسي كان لقاءً جيدًا للغاية، مشيرًا إلى أنه يُعد اللقاء الرابع بينه وبين الرئيس المصري خلال الأشهر العشرة الماضية، إلى جانب لقاءين جمعا بين الرئيسين الإيراني والمصري خلال الفترة نفسها.

وأوضح عراقجي، خلال لقاء خاص مع الإعلامي خالد عاشور، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه أبلغ الرئيس السيسي بأن مصر هي الدولة الوحيدة في المنطقة التي أتيحت له فرصة لقاء رئيسها أربع مرات في غضون عشرة أشهر، وهو ما يعكس خصوصية العلاقة بين البلدين.

وأضاف: "لقاء اليوم كان لقاء عمل بامتياز، وناقشنا خلاله قضايا جادة ومهمة، ولم يكن لقاءً بروتوكوليًا على الإطلاق، تحدثنا بشكل تفصيلي حول عدد من القضايا الإقليمية، بما في ذلك المفاوضات الجارية بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، حيث استمعت إلى وجهة نظر الرئيس السيسي بشأن هذه المسألة".

واختتم بالقول: "كما تناولنا العلاقات الثنائية بين إيران ومصر، ولاحظت وجود إرادة مشتركة لدى الطرفين لتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات".

وذكر وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن من أبرز مجالات التعاون بين إيران ومصر، المشاورات السياسية بين البلدين، وقد تم الاتفاق اليوم على عقد مشاورات سياسية على مستوى معاوني وزراء الخارجية بين كلا البلدين، لتشمل هذه المشاورات القضايا الثنائية والإقليمية والدولية.

وتابع: "على الصعيد الدولي، هناك العديد من القواسم المشتركة بيننا، إذ نتعاون في عدد من المنظمات الدولية، أما في ما يخص القضايا الإقليمية، فلدينا وجهات نظر متقاربة، لا سيما فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني، وكذلك ما يجري في غزة والضفة الغربية، إلى جانب الأوضاع في سوريا واليمن ولبنان، بالإضافة إلى المفاوضات النووية بين إيران والولايات المتحدة، وقد اتفقنا على إجراء مشاورات في جميع هذه الملفات".

وفيما يتعلق بالعلاقات الثنائية، أوضح الوزير أنه تم الاتفاق على تعزيز التعاون التجاري بين البلدين، رغم العقوبات الجائرة المفروضة على إيران، مؤكداً وجود قنوات تجارية قانونية يمكن استخدامها لزيادة حجم التبادل التجاري.

وواصل قائلاً: "كما اتفقنا على تعزيز التعاون الاقتصادي، خصوصًا في مجال السياحة. وقررنا اليوم رفع مستوى العلاقات السياحية بين البلدين وتشجيع تبادل الزيارات بين شعبيهما. وسنواصل العمل على تعزيز التعاون في مختلف المجالات".