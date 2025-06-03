شكرا لقرائتكم خبر عن المعهد القومي للبحوث الفلكية: حدود مصر تبعد عن الأحزمة الزلزالية بـ 600 كيلو والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور شريف الهادي رئيس قسم الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، أن الحدود المصرية تبعد عن الأحزمة الزلزالية بحوالي 600 كيلو، موضحا أن الزلازل هو هزة مفاجئة، وما حدث من وقوع عدة زلازل في مصر خلال أيام هو نشاط مفاجئ.

وأضاف شريف الهادي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، المذاع على قناة الحياة، أن النشاط المفاجئ للزلازل نتيجة لطبيعة الأرض، وقد يخمد لفترات طويلة، مؤكدا أن ما حدث ليس مؤشرا لزلزال كبير أو كارثة.

وأوضح شريف الهادي، أن وقوع الـ3 زلازل وعدم وقوع أي بنية تحتية موجودة، يؤكد أن البنى التحتية والبيوت تقدر تستحمل هذه النوعية من الهزات الأرضية، مضيفا: "فترة الهزات من 10 إلى 20 ثانية، ولو أنا قريب جدا من الزلزال نشعر باستمراره مدة كبيرة لكن عشان إحنا بعيد عن الزلزال بحوالي 600 كيلو لا نشعر به".

وتابع: "الزلزال الاخيرة مدته كانت 12 ثانية وممكن تغير لو أنت بعيد عن الساحل وكل ما تبعد يقل الوقت وبنعمل دراسات لكل زلزال يحصل وممكن تستمر الدراسات لسنين عشان استيفاء هذه الظاهرة".

