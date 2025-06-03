شكرا لقرائتكم خبر عن موعد إعلان نتيجة أولى ثانوى الترم الثانى 2025 والان مع تفاصيل الخبر

يتساءل كثيرٌ من طلاب الصف الأول الثانوي بمحافظة الجيزة، عن موعد إعلان نتيجة الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024/2025، وذلك بالتزامن مع انتهاء امتحانات طلاب صفوف النقل بمراحل التعليم الابتدائي والإعدادى والثانوي.

تواصل المدارس وكنترولات امتحانات صفوف النقل أعمال التصحيح ورصد الدرجات استعدادًا لإعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني، حيث تعلن المدارس والإدارات التعليمية نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني ونهاية العام للطلاب عقب انتهاء أعمال التقدير ورصد الدرجات.

ومن المقرر أن تعلن مديرية التربية والتعليم بالجيزة، خلال أيام، موعد إعلان نتيجة الفصل الدراسي الثاني لطلاب الصف الأول الثانوي وطرق الحصول عليها، وذلك بعد الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد وتجميع الدرجات وتجهيز الكشوف النهائية ومراجعتها واعتمادها.

وانطلقت امتحانات الفصل الدراسي الثاني ونهاية العام للصفين الأول والثاني الثانوي العام، الأربعاء 21 مايو وفق الجداول الامتحانية التى أعلنتها المديريات والإدارات التعليمية للطلاب فى المدارس، واستمرت حتى يوم 27 من نفس الشهر.

وينطلق العام الدراسي الجديد 2025 / 2026، في 20 سبتمبر 2025 وينتهي في 11 يونيو 2026، بواقع 36 أسبوعًا دراسيًا، ويتم توزيع المناهج على الفصلين الدراسيين.

ويبدأ الفصل الدراسي الأول في 20 سبتمبر 2025 وحتى 22 يناير 2026، وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل يوم السبت الموافق 10 يناير 2026.

وحسب الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد، يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 7 فبراير 2026 إلى الخميس الموافق 11 يونيو 2026 على أن يكون موعد بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل يوم السبت الموافق 16 مايو 2026.



