شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف تنفيذ الحكم الصادر ضد نجل الفنان عبد العزيز مخيون بالقيادة تحت تأثير مخدر والان مع تفاصيل الخبر

قررت محكمة جنايات مستأنف دمنهور، إيقاف تنفيذ العقوبة في الحكم الصادر ضد نجل الفنان عبد العزيز مخيون، والتي قضت بالسجن 6 أشهر وغرامة 10 آلاف جنيه بتهمة إحراز مواد مخدرة بقصد التعاطي والقيادة تحت تأثير المخدر، وذلك بعد النظر في الاستئناف على الحكم السابق.

وكانت محكمة جنايات دمنهور، الدائرة 13، برئاسة المستشار عبد العاطي مسعود شعلة رئيس المحكمة، وبعضوية كل من:- المستشارين هشام شريف الشريف وتامر أحمد عشره و مصطفي أحمد حسن، وأمانة السر إبراهيم محمد متولي، قضت السجن 6 أشهر لنجل الفنان عبد العزيز مخيون وغرامة 10 آلاف جنيها بتهمة إحراز مواد مخدرة بقصد التعاطي والقيادة تحت تأثير المخدر، مما نتج عنه مصرع شخص بمركز شرطة أبو حمص، وذلك فى القضية رقم 2315 لسنة 2025، والمقيدة برقم 329 كلى2025 وسط دمنهور.