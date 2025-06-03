شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يشهد غدا إطلاق خدمات الجيل الخامس للمحمول من منطقة الأهرامات والان مع تفاصيل الخبر

يشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، غدا الأربعاء ، إطلاق خدمات الجيل الخامس للمحمول في مصر رسمياً، بمنطقة الأهرامات في الجيزة.

الجيل الخامس للمحمول5G، هو أحدث تقنيات الاتصالات اللاسلكية، ويتميز بسرعات نقل بيانات أعلى بكثير من الأجيال السابقة، مع زمن استجابة أقل يصل إلى أجزاء من الثانية، هذه الخصائص تتيح تشغيل تطبيقات وتقنيات متطورة مثل المدن الذكية، السيارات ذاتية القيادة، الواقع المعزز، والذكاء الاصطناعي بشكل أكثر كفاءة وسلاسة.

كما يرأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، غدا الأربعاء ، اجتماع الحكومة الأسبوعي، قبل عيد الأضحي المبارك، لمتابعة الاستعدادات النهائية لعيد الأضحي وتوافر السلع، ويعقب الاجتماع عقد المؤتمر الصحفي الأسبوعي لرئيس الوزراء.