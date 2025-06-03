شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد: تشغيل قطارات مخصوصة خلال بعض أيام عطلة عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

أكدت هيئة السكة الحديد، أنه تيسيراً على جمهور الركاب قررت الهيئة تشغيل عدد من القطارات المخصوصة علاوة على القطارات الحالية والإضافية خلال بعض أيام عطلة عيد الأضحى المبارك وبيانها كالآتى:

- تشغيل قطار مخصوص 1950 فرنساوى مطور ( القاهرة / الأقصر ) يوم 4 / 6 / 2025 حيث يقوم من القاهرة الساعة 23:40 ويصل الأقصر الساعة 10:35 صباح اليوم التالى طبقاً للجدول المرفق.

- تشغيل قطار مخصوص 1951 فرنساوى مطور ( الأقصر / القاهرة ) يوم 5 / 6 / 2025 حيث يقوم من الأقصر الساعة 13:20 ويصل القاهرة الساعة 23:10 طبقاً للجدول المرفق.

- تشغيل قطار مخصوص 1936 ( VIP ) القاهرة / أسوان يوم 11 / 6 / 2025 فقط حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 23:40 ويصل محطة أسوان الساعة 11:50 صباح اليوم التالى طبقا للجدول المرفق .

- تشغيل قطار مخصوص 1937 ( VIP ) أسوان / القاهرة أيام 5 ، 10 ، 12 / 6 / 2025 فقط حيث يقوم من أسوان الساعة 21:45 ويصل القاهرة الساعة 10:35صباح اليوم التالى طبقاً للجدول المرفق .



القطار الفرنساوي



قطار أسوان القاهرة



قطار الاقصر القاهرة