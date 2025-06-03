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شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد: تشغيل قطارات مخصوصة خلال بعض أيام عطلة عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب سيد الخلفاوىالثلاثاء، 03 يونيو 2025 02:08 م
أكدت هيئة السكة الحديد، أنه تيسيراً على جمهور الركاب قررت الهيئة تشغيل عدد من القطارات المخصوصة علاوة على القطارات الحالية والإضافية خلال بعض أيام عطلة عيد الأضحى المبارك وبيانها كالآتى:
- تشغيل قطار مخصوص 1950 فرنساوى مطور ( القاهرة / الأقصر ) يوم 4 / 6 / 2025 حيث يقوم من القاهرة الساعة 23:40 ويصل الأقصر الساعة 10:35 صباح اليوم التالى طبقاً للجدول المرفق.
- تشغيل قطار مخصوص 1951 فرنساوى مطور ( الأقصر / القاهرة ) يوم 5 / 6 / 2025 حيث يقوم من الأقصر الساعة 13:20 ويصل القاهرة الساعة 23:10 طبقاً للجدول المرفق.
- تشغيل قطار مخصوص 1936 ( VIP ) القاهرة / أسوان يوم 11 / 6 / 2025 فقط حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 23:40 ويصل محطة أسوان الساعة 11:50 صباح اليوم التالى طبقا للجدول المرفق .
- تشغيل قطار مخصوص 1937 ( VIP ) أسوان / القاهرة أيام 5 ، 10 ، 12 / 6 / 2025 فقط حيث يقوم من أسوان الساعة 21:45 ويصل القاهرة الساعة 10:35صباح اليوم التالى طبقاً للجدول المرفق .
القطار الفرنساوي
قطار أسوان القاهرة
قطار الاقصر القاهرة
قطار القاهره اسوان
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