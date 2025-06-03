شكرا لقرائتكم خبر عن المشعر الحرام.. هنا يبيت الحجيج فى حضن الرحمة استعدادا ليوم النحر والان مع تفاصيل الخبر

عند الغروب، وبعد أن يغادر الحجيج صعيد عرفات ملبّين مكبّرين، ينحدرون في مشهد مهيب نحو المشعر الحرام، حيث مزدلفة، أحد المشاعر المقدسة التي تكتسب مكانتها من اقترانها بطاعة الأنبياء ومناسك الحج.

يقضي الحجاج في هذا المكان ساعات من السكينة والعبادة، في ليلة تمتزج فيها الأنوار بالخضوع، والصمت بالذكر، والطمأنينة بالرجاء.

مزدلفة ليست مجرد نقطة على خريطة المناسك، بل محطة روحانية خالصة، ورد ذكرها في القرآن الكريم، حين قال الله تعالى: "فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام"، لتكون مزدلفة شاهدة على أحد أعمق المشاعر التي يمر بها الحاج، حيث يجتمع الجسد المُتعب بالقلب المتلهف للغفران.

في تلك الليلة التي يقضيها الحجيج في مزدلفة، تُختصر الدنيا كلها في بساط من الحصى وسماء مفتوحة للرجاء.

يبيتون هناك حتى فجر اليوم العاشر من ذي الحجة، في مشهد يعيد إلى الأذهان بساطة الأنبياء وتجرّدهم من الدنيا، إذ يفترش الحاج الأرض ويلتحف السماء، منتظرًا شروق يوم النحر، وقد غمره الإيمان وتشبّعت روحه بالدعاء.

في هذا المشعر يجمع الحاج الحصى التي سيستخدمها لاحقًا في رمي الجمرات بمنى، فيبدأ الاستعداد العملي لأيام التشريق، لكن ما يجري في القلوب أكبر بكثير من جمع الحصى، إنها لحظة مراجعة كبرى للنفس، وسكون عميق يسبق زحام الطواف والرمي والنحر.

تتسابق المؤسسات والجهات المعنية في السعودية لتوفير أقصى درجات الراحة والأمان في مزدلفة، إذ تنتشر فرق الهلال الأحمر والنقاط الإرشادية وسيارات الإسعاف المجهزة، ويُعتمد على أنظمة إنارة قوية وتنظيم دقيق لحركة الحجيج، خاصة مع التدفق الكبير لأعدادهم بعد مغيب شمس عرفات. المشهد يبدو من الأعلى وكأنه نهر ضوئي هادئ يسيل باتجاه مزدلفة.

في كل ركن من هذا المشعر تنبض لحظة من لحظات التاريخ الإسلامي، إذ وقف هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبات فيه، وعلّمنا كيف نذكر الله ونتأمل في رحمته، لنظل على أثره نسير.

حين يتنفس الصبح، يبدأ الحجيج في التوجه إلى منى لرمي جمرة العقبة والنحر والحلق أو التقصير، وهكذا تنقضي ليلة من أعظم ليالي العمر، تظل راسخة في القلب والعقل، وتبقى مزدلفة المشهد الذي لا يُنسى في رحلة لا تتكرّر كثيرًا.