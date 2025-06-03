شكرا لقرائتكم خبر عن 5 نصائح من وزارة الصحة فى روشتة التعامل مع اللحوم خلال أيام العيد والان مع تفاصيل الخبر

الثلاثاء، 03 يونيو 2025 05:31 م

وجهت وزارة الصحة والسكان مجموعة من الرسائل المهمة حول آليات اختيار اللحوم الطازجة والسليمة فى عيد الأضحى المبارك والتى تضمنت الآتى:

1. اختار اللحوم ذات اللون الوردى والقوام المتماسك

2. ابتعد عن اللحوم ذات الرائحة الغريبة أو الملمس اللزج

3. الدهون تكون بيضاء ناصعة في (الجاموسي والضأن) أو مائلة للإصفرار (في البقري)

4. تأكد من الفحص الظاهري للأحشاء والأعضاء الداخلية مثل: الأمعاء والكبد لتجنب وجود تكيسات أو تغيرات في نسيجها

5. احرص على وجود ختم المجزر الرسمي للتأكد من سلامتها