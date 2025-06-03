شكرا لقرائتكم خبر عن ذهب ألمانى وحرير إيطالى.. تعرف على تكلفة صناعة كسوة الكعبة هذا العام والان مع تفاصيل الخبر

استعرض أحمد السويهرى مدير الإدارة العامة للعلاقات والإعلام بمجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة مراحل تصنيع الكسوة خلال مؤتمر صحفى بمقر مصنع الكسوة بمكة اليوم الثلاثاء.

وقال أحمد السويهري إنه منذ قرن من الزمان تقوم المملكة العربية السعودية على تصنيع كسوة الكعبة المشرفة، كاشفا عن أن تكلفة صناعة الكسوة بلغت هذا العام 250 مليون ريال سعودى.

وأضاف: أن ارتفاع التكلفة يعود إلى ارتفاع أسعار خيوط الذهب عالية الجودة التي يتم استيرادها من ألمانيا؛ والحرير الذي تصنع منه الكسوة من أفضل الأنواع ويستورد من إيطاليا ومواصفاتها وجودتها لا تتأثر بالظواهر الجوية وارتفاع درجات الحرارة.

ولفت إلى أن الكسوة تحوي عددا من القناديل تحمل عبارات "يا رحمن يا رحيم" و"الله أكبر" لتحاكي القناديل التي كانت معلقة في الحرم المكي.

ولفت إلى أن إجمالي الصناع الذين يشاركون في إعداد الكسوة يبلغ 159 صانعا للخيوط الذهبية والفضية المكونة لكسوة الكعبة المشرفة؛ وكذلك ستار الكعبة من الداخل وتحمل كلمات التوحيد وآيات من القرآن الكريم " قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها"، مشيرا إلى أن عمل الكسوة يستغرق 10 أشهر لاستبدال الكسوة مرة واحدة سنويا في الثامن من ذي الحجة.

وعقب الموجز الصحفي تم عرض فيلم تسجيلي يستعرض مراحل اختبار الحرير (النعومة والمقاومة) قبل الصباغة، وبدء مرحلة غسيل الخيوط ثم مرحلة الصبغ باللون الأسود؛ ليحل الأسود مكان الأبيض وبالتجفيف يتم تحويل الخيط إلى تسعة خيوط تتصف بالنعومة والقوة وتقاوم الظواهر الجوية وارتفاع درجة الحرارة.

ويحمل قماش الكسوة عبارات التوحيد وتكتب الآيات بالخط الثلاثي ما يؤكد "أن الله جميل يحب الجمال".