شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم تعلن الحالات والأوراق المطلوبة لتأجيل امتحانات الثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابا إلى المديريات التعليمية بشأن اعتذارات طلاب الثانوية العامة 2025، عن الامتحانات، موضحة أنه حرصا من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على مصلحة أبنائنا طلاب الثانوية العامة والتي من المقرر أن تبدأ امتحاناتهم يوم الأحد الموافق ٢٠٢٥/٦/١٥ وتنتهى يوم الخميس الموافق ٢٠٢٥/٧/١٠ طبقا للجدول المعتمد من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى محمد عبد اللطيف يتم التنبيه على الإدارات التعليمية بضرورة الالتزام بإتباع الإجراءات التالية للطلاب الذين يرغبون بتأجيل الامتحانات للدور الثاني بالدرجات الفعلية طبقا للقرار الوزاري رقم (۱۳۸) لسنة ٢٠٢٤ المادة الحادية عشر.

أولاً :-

الأعذار المرضية:

في حالة حدوث عذر مرضي للطالب يمنعه عن أداء امتحان الدور الأول في كل المواد أو بعضها على ولي الأمر التقدم عن طريق الإدارة التعليمية التابع لها نجله بالمستندات الآتية: خطاب من الإدارة التعليمية التابع لها الطالب موجه للإدارة العامة للتعليم الثانوي يفيد ب قيد الطالب - ورغبة ولي الأمر يتأجيل الامتحانات للدور الثاني بالدرجات الفعلية).

- تقرير طبي من التأمين الصحى معتمد ومختوم من اللجنة الطبية العامة التابع لها الطالب موضحا به المواد التي تغيب بها، ومؤرخ طبقا للجدول المعتمد

- صورة من خطاب المستشفى الحكومى موضح به تاریخ و موعد دخول الطالب وخروجه

- بيان غياب من رئيس اللجنة أو لجنة النظام والمراقبة التابع لها الطالب معتمد ومختوم.

- صورة من رقم الجلوس وذلك حتى يتمكن الطالب من أداء الامتحان بالدور الثاني بالدرجات الفعلية .

ثانيا :-

الأعذار القهريةومنها: حالات الوفاة من الدرجة الأولى ( مطلوب صورة من شهادة الوفاة بيان غياب الطالب معتمد ومختوم صورة من رقم الجلوس)

- حالات الولادة ( مطلوب صورة من شهادة ميلاد المولود أصل الشهادة الطبية مختومة من مسشفى عام بيان غياب الطالب معتمد ومختوم صورة من رقم الجلوس)

- حالات تزامن موعد بطولة رياضية مع موعد عقد امتحانات الدور الأول في كل المواد أو بعضها يرفق مع المستندات المطلوبة أصل خطاب الاتحاد محدد به مواعيد البطولة - صورة من تأشيرة الخروج والدخول للبلاد بيان غياب الطالب معتمد ومختوم صورة من رقم الجلوس)



ثالثا :

الأعذار المرضيةللطالب أثناء أداء الامتحان: يكون إثبات العشر المرضى المقاهي الي يقع لتطالب أثناء أدائه الامتحان مما يحول دون استمراره في ادائه بنشر سر يعده طبيب اللجنة وأخر يعده رئيسها، وترسل هذان التقريران إلى الجنة النظام والمراقبة المختصة في ذات اليوم العرضهما على الإدارة العامة للتعليم الثانوي بديوان عام الوزارة البحث الحالة والنشر في تقدم الطالب الأداء امتحان الدور الثاني لهذه المادة بالدرجة الفعلية من عدمه وبناء على ذلك يجب موافاتنا بالمستندات الآتية :-

تقرير معتمد من طبيب ورئيس اللجنة بحالة الطالب المرضية ومثبت به نقل الطالب بسيارة

الاسعاف وموضع به تاريخ الامتحان وتوقيت الخروج من اللجنة وأصل محضر اثبات حالة وصورة طبق الأصل من استمارة ، ولد من لجنة النظام والمراقبة التابع لها الطالب والتماس مقدم من ولى أمر الطالب برغبته في تأجيل إمتحان المادة التي أصيب فيها نجله للدور الثاني بالدرجات الفعلية



وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على أنه تسليم كافة المستندات المطلوبة للتأجيل الدور الثاني بالدرجة الفعلية الإدارة شئون الطلبة والامتحانات بالإدارة العامة للتعليم الثانوى بالحجرة رقم 150 الدور الخامس بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية (الحي الحكومي) من خلال مندوب الإدارة ولا يتم إرسالها عبر البريد مطلقاً، في موعد أقصاه أسبوعين من تاريخ إعلان النتيجة.

وطالبت الوزارة المديريات التعليمية بموافاتها بكشف بأسماء الطلاب الذين تقدموا التأجيل أداء الامتحان للدور الثاني بالدرجات الفعلية، موضحا به المادة المراد أداء الامتحان فيا وسبب التأجيل وذلك حتى يتسنى للوزارة اتخاذ اللازم حيال الطالب في تأجيل الامتحان الدور الثاني بالدرجات الفعلية