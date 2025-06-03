شكرا لقرائتكم خبر عن موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 3 يونيو الموافق 7 ذى الحجة.. للصائمين والان مع تفاصيل الخبر

يتساءل كثير من المواطنين عن موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 3 يونيو، 7 ذى الحجة لعام 1446 هجريًا، إذ يحرص كثير من المسلمين على صيام أول أيام شهر ذى الحجة لما له من فضل عظيم.

وفي التقرير التالي ننشر موعد أذان المغرب في محافظات مصر

فى القاهرة

موعد صلاة المغرب 7:53 م .

الإسكندرية

موعد صلاة المغرب 7:59 م .

الإسماعيلية

موعد صلاة المغرب 7:50 م .

شرم الشيخ

وقت صلاة المغرب 7:36 م .

أسوان

موعد صلاة المغرب 7:36 م .

وكانت دار الإفتاء أكدت أن أيام عشر ذي الحجة ولياليها أيام شريفة ومفضلة، يُضَاعف العمل فيها، ويُستَحَبُّ فيها الاجتهاد في العبادة، وزيادة عمل الخير والبر بشتى أنواعه؛ فالعمل الصالح في هذه الأيام أفضل من العمل الصالح فيما سواها من باقي أيام السنة؛ فقد روى ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهَا أَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ» يَعْنِي أَيَّامَ الْعَشْرِ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ؟ قَالَ: «وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ، إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ» أخرجه أبو داود وابن ماجه وغيرهما.

حكم صيام ثمانية أيام من عشر ذي الحجة

أما عن حكم صيام الأيام الثمانية الأولى من ذي الحجة: فيُستَحَبّ صيام الأيام الثمانية الأولى من ذي الحجة ليس لأنَّ صومها سنة، ولكن لاستحباب العمل الصالح بصفة عامة في هذه الأيام، والصوم من الأعمال الصالحة، وإن كان لم يرد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صوم هذه الأيام بخصوصها، ولا الحث على الصيام بخصوصه في هذه الأيام، وإنَّما هو من جملة العمل الصالح الذي حثَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم على فعله في هذه الأيام كما مرَّ في حديث ابن عباس رضي الله عنهما.