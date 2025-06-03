شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العمل: بدء الاختبارات للمتقدمين على فرص عمل بمشروع محطة الضبعة النووية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن محمد جبران، وزير العمل، اليوم الثلاثاء، عن بدء الاختبارات على فرص عمل، داخل مشروع محطة الضبعة النووية بشركة بمحافظة مطروح، على مهنة (حداد مسلح)، وكانت قد أعلنت عنها الوزارة مؤخرا، وتستمر الاختبارات لمدة يومين.

وأوضحت هبة أحمد مدير الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة، أن الاختبارات تستمر لمدة يومي الثلاثاء والأربعاء الموافق 3 - 4 يونيو 2025، وعلى المتقدم إحضار (البطاقة الشخصية – شهادة قياس مستوى المهارة) مشيرةً إلى أن المزايا المقدمة هي راتب 14000 جنيه كل شهر، و3 وجبات، والجمعة والسبت عطلة، وتوفير إقامة، ووسيلة انتقال من وإلى الموقع.

وتجرى وزارة العمل اختبارات القبول للمتقدمين لشغل 600 فرصة عمل جديدة بمهنة "حداد مسلح" اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء، وذلك بعد انتهاء فترة التقديم التي استمرت على مدار ثلاثة أيام عبر بوابة التوظيف الرسمية التابعة لوزارة العمل.

وأكدت الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة، أن المتقدمين مطالبون بإحضار بطاقة الرقم القومي وشهادة قياس مستوى المهارة عند الحضور للاختبارات، التي ستُعقد في مواقع ومواعيد تُحدد لاحقًا للمقبولين مبدئيًا.