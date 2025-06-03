شكرا لقرائتكم خبر عن أوكرانيا تعلن تفجير جسر القرم عبر تفخيخ دعائمه من تحت الماء والان مع تفاصيل الخبر

أعلن جهاز الأمن الأوكراني استهداف جسر القرم للمرة الثالثة، من خلال تنفيذ عملية "فريدة من نوعها"، عبر تفخيخ دعائمه من تحت الماء وتفجيرها دون إصابة أي مدنيين.

وقال الجهاز في بيان اليوم الثلاثاء: "عملاؤنا فخخوا دعامات جسر القرم وفجروا 1100 كيلوجرام من المواد المتفجرة. الجسر الآن في حالة طوارئ".

وجسر كيرتش في شبه جزيرة القرم - وهو جزء رئيسي من البنية التحتية الروسية التي بنتها موسكو بشكل غير قانوني بعد ضمها شبه الجزيرة الأوكرانية في عام 2014.

والأحد الماضي، أعلنت السلطات الأوكرانية، استهداف 40 قاذفة استراتيجية روسية في هجوم أطلق علي اسم "العنكبوت" نفذته العديد من الطائرات المسيرة، فجر اليوم الأحد.