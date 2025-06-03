شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة العامة تفرج عن 50 متهما محبوسا احتياطيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب: إبراهيم قاسم - أمنية الموجىالثلاثاء، 03 يونيو 2025 03:22 م
في إطار توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، إلى كافة نيابات الجمهورية بمراجعة الموقف القانوني لجميع المتهمين المحبوسين احتياطيًا بشكل دوري، فقد أمر المستشار رئيس الاستئناف القائم بأعمال المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، بإخلاء سبيل خمسين متهما، وذلك على ذمة قضايا تجرى تلك النيابة تحقيقات فيها.
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