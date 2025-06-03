شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة العامة تفرج عن 50 متهما محبوسا احتياطيا والان مع تفاصيل الخبر

في إطار توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، إلى كافة نيابات الجمهورية بمراجعة الموقف القانوني لجميع المتهمين المحبوسين احتياطيًا بشكل دوري، فقد أمر المستشار رئيس الاستئناف القائم بأعمال المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، بإخلاء سبيل خمسين متهما، وذلك على ذمة قضايا تجرى تلك النيابة تحقيقات فيها.



