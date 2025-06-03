شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال الإسرائيلى يعترف بارتكاب مجزرة "المساعدات" فى رفح جنوب غزة والان مع تفاصيل الخبر

اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، الثلاثاء، بقتل فلسطينيين في موقع توزيع مساعدات إنسانية في منطقة رفح جنوب غزة.

وزعم في بيان إن القوات "رصدت عدة أشخاصا يقتربون من اتجاه لم يكن ضمن المسار المصرح به، على بعد نحو نصف كيلومتر من مجمع المساعدات."

وأضاف الاحتلال أن "القوات أطلقت طلقات تحذيرية، وبعد أن لم يتفرقوا، أطلقت نيران إضافية قرب عدد من المشتبه بهم الذين اقتربوا من القوات".

وارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلية فجر اليوم الثلاثاء، مجزرة جديدة، استهدف خلالها فلسطينيين كانوا ينتظرون المساعدات الإنسانية في مناطق مخصصة للتوزيع، مما أسفر عن استشهاد 27 مواطناً وإصابة أكثر من 161 آخرين، بينهم حالات حرجة جداً.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، في تقريرها الإحصائي اليومي، أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الـ24 ساعة الماضية 40 شهيداً – من بينهم شهيد واحد تم انتشاله من تحت الأنقاض – بالإضافة إلى 208 إصابات جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل.

وارتفعت بذلك حصيلة الشهداء منذ بدء العدوان في 7 أكتوبر 2023 إلى 54,510 شهيداً و124,901 مصابا.

كما أوضح التقرير أن عدد الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 بلغ 4,240 شهيداً و12,860 مصابا.