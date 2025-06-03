شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة الإدارية تختتم برنامج تدريبي لأعضائها حول جرائم العدوان على المال العام والان مع تفاصيل الخبر

تحت رعاية المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والمستشار عبد الراضي صديق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، اختتم اليوم الثلاثاء، برنامج تدريبي تحت عنوان "مكافحة جرائم العدوان على المال العام"، والذي نظمه المركز القومي للدراسات القضائية برئاسة المستشار الدكتور مجدي سلامة دياب، بالتعاون مع مركز التدريب القضائي برئاسة المستشار الدكتور أيمن نبيل، والذي جرى عقده خلال الفترة من 1 إلى 6 يونيو الجاري بمقر المركز، وبمشاركة 60 عضوًا من أعضاء النيابة من مختلف الدرجات القضائية.

في البداية رحب المستشار الدكتور أيمن نبيل، مدير مركز التدريب القضائي، بالحضور ونقل إليهم تحيات المستشار عبد الراضي صديق، رئيس الهيئة، كما رحب بالمستشار الدكتور مجدي سلامة دياب، مساعد وزير العدل، ووجه له الشكر للتعاون المثمر مع النيابة الإدارية، مؤكدا على أهمية موضوع الدورة التدريبية باعتبارها من أهم قضايا مكافحة الفساد، والتي تم اثراؤها بنخبة من كبار رجال القضاء وأعضاء هيئة الرقابة الإدارية.

ومن جانبه وَجَّهَ المستشار الدكتور مجدي سلامة دياب، مساعد وزير العدل لشؤون المركز القومي للدراسات القضائية خالص التحية والتقدير للمستشار عبد الراضي صديق، رئيس الهيئة، وأعرب عن سعادته بالتعاون مع النيابة الإدارية في عقد الدورات التدريبية المتنوعة في شتى المجالات وأهمية استمرار هذا التعاون، مؤكداً على دور النيابة الإدارية في مكافحة الفساد بالجهاز الإداري بالدولة لاسيما ما يخص جرائم العدوان على المال العام.

وتضمن البرنامج التدريبي عدة محاضرات وفقًا للترتيب الزمني التالي:

ـ "المعايير الدولية لمكافحة الفساد، وانعكاسها على التشريعات الوطنية"، و"الحوكمة وأثرها في مكافحة الفساد"، وألقتهما وتفضلت الدكتورة حنان كمال، المحاضر بالأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد.

ـ "إطلالة على جرائم العدوان على المال العام وفلسفة التشريع"، وألقاها المستشار محمد أيوب، الرئيس بمحكمة الاستئناف.

ـ "مفهوم الموظف العام وصور المال العام وتطبيقاتهما في خصوص جرائم العدوان على المال العام"، و "التحقيق في جرائم العدوان على المال العام"، وألقاهما المستشار طارق الحتيتي، الرئيس بمحكمة الاستئناف.

ـ "أبرز صور جرائم العدوان على المال العام"، و"التصرف في جرائم العدوان على المال العام مع استعراض لأبرز أسباب البراءة فيها"، وألقاهما المستشار علي الهواري، الرئيس بمحكمة الاستئناف، رئيس المكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة.