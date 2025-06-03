شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة عمليات بعثة حج القرعة تعلن أرقام التواصل للاطمئنان على الحجاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت غرفة عمليات بعثة حج القرعة، أرقامها المتاحة للتواصل معها؛ للاطمئنان على الحجاج.

وقالت البعثة، إن مقرها في مكة المكرمة كائن بفندق الماسة دار الفائزين شارع أجياد أمان فندق الشهداء، وتليفون البعثة: ٠١٢٥٧٠٠١٣٥- ٠١٢٥٧٠٠١٥٤-

٠١٢٥٧٠٠١٤٠ .

وأضافت أن مقرها في المدينة المنورة كائن في برج المختارة (حي الهاشمية بجوار مركز حوالات البنك الأهلي قبل إمارة منطقة المدينة)، ورقم تليفون البعثة هو

٠٥٠٠٣٥٣٩٨٠ .

وأوضحت أنها تتلقى اتصالات من ذوي الحجاج الذين تعذر على أسرهم الوصول لهم أو التواصل معهم وتقوم الغرفة بتمكين هؤلاء الحجاج من التواصل مع ذويهم.