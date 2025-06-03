شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى يُنهى تكليف رئيس الإدارة المركزية للرى فى البحيرة والان مع تفاصيل الخبر

قام الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى بزيارة لمحافظة البحيرة لتفقد حالة الرى والمنشآت المائية وأعمال تطهيرات الترع بنطاق المحافظة، حيث تفقد ترعة الخندق الشرقي وجنابية الخندق الشرقي وترعة ساحل مرقص وترعة شنديد وترعة الخزان وترعة فرع كفر بني هلال وترعة الجرن ومصرف إدكو، وموقع حجز دنشال الواقع على ترعة الخندق الشرقي .

وفى ضوء عدم الالتزام بخطة الاستعداد لموسم الصيف، والتأخر فى تنفيذ نهو أعمال التطهيرات للعديد من الترع بنطاق المحافظة، فقد أصدر الدكتور سويلم قراراً فورياً بإنهاء تكليف المهندس عيسوى الشناوى من مهامه كرئيس للإدارة المركزية للموارد المائية والرى بمحافظة البحيرة.

ووجه سويلم بشكل فورى لمصلحة الرى بقيام قطاع الرى والإدارة المركزية لصيانة المجارى المائية بقطاع الرى بالتدخل الفوري بجميع الوسائل المتاحة لنهو تنفيذ كافة أعمال التطهيرات بمحافظة البحيرة خلال فترة محددة.

كما وجه مصلحة الرى بإصلاح محطات الخلط الوسيط المعطلة خلال 10 أيام من تاريخه، والتوجيه لمصلحة الميكانيكا والكهرباء بتقديم كافة أوجه الدعم المطلوب لنهو الإصلاحات اللازمة بتلك المحطات.

وأكد سويلم حرصه على المرور المفاجئ لمتابعة أعمال كافة الإدارات المركزية والإدارات العامة للرى بكافة المحافظات ، لتقييم أداء هذه الإدارات وتحفيز ومكافأة الإدارات المتميزة لتشجيعها على بذل المزيد من الجهد لخدمة المنظومة المائية وإستيفاء طلبات المنتفعين ، وفى الوقت ذاته يتم إتخاذ الإجراءات الفورية تجاه المقصرين في أداء أعمالهم بما ينعكس على سوء حالة المنظومة المائية بنطاق الإدارة ، والتوجيه لغيرهم من الكفاءات بإتمام تنفيذ المهام المطلوبة لتحسين المنظومة المائية وضمان وصول المياه للمنتفعين خاصة خلال فترة أقصى الاحتياجات المائية.