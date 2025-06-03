شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية والهجرة يجرى مشاورات سياسية مع وزير خارجية بنين والان مع تفاصيل الخبر

استقبل بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة اليوم الثلاثاء، أوليشيجون أدجادي باكاري وزير خارجية بنين، حيث عقدت مشاورات سياسية تناولت سبل دعم العلاقات الثنائية بين مصر وبنين والتحديات التى تواجه القارة الإفريقية.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن الوزير عبد العاطى رحب بزيارة وزير خارجية بنين التى تأتى في إطار آلية التشاور السياسي الموقعة بين البلدين في فبراير 2000، معرباً عن الاهتمام بتعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين البلدين، والارتقاء بمستوى التعاون فى المجالات المختلفة ومنها الإنشاءات والبنية التحتية، والسياحة، والثقافة، والكهرباء والطاقة المتجددة، والصرف الصحي، وصناعة الدواء، والقطن والنسيج، والتصنيع الزراعي والغذائي.

وأكد وزير الخارجية فى هذا السياق على اهتمام شركات القطاع الخاص المصري بدخول السوق البنينية، مستعرضاً خبرات الشركات المصرية في مجالات البنية التحتية والطاقة والتشييد والبناء فى الدول الأفريقية المختلفة.

كما رحب الوزير عبد العاطى بمشاركة الجانب البنيني في الدورات التدريبية المقدمة من الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، مشيراً لاستفادة بنين من 208 دورة تدريبية بإجمالي 366 متدرباً، بالإضافة إلى التعاون القائم في مجال مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، سواء من خلال بعثات الأزهر الشريف وتدريب الدعاة والأئمة، أو من خلال الدورات التدريبية التي تقدمها الوكالة.

وشدد الوزير عبد العاطى على اهتمام مصر بتحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الساحل وغرب أفريقيا، مؤكداً على دعم بنين في جهودها لمكافحة الإرهاب، لاسيما وأن تدهور الأوضاع الأمنية في منطقة الساحل ينعكس على جميع دول المنطقة بما في ذلك السودان وليبيا والدول المشاطئة لخليج غينيا.

واضاف المتحدث الرسمى، أن وزير الخارجية اطلع نظيره البنينى على تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط وجهود الوساطة التي تضطلع بها مصر لوقف العدوان الاسرائيلى على غزة، كما تناول محددات الموقف المصري من الأزمة في السودان، والتطورات التي تشهدها منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر، مؤكداً التزام مصر بالمشاركة ببعثة الاتحاد الأفريقى للدعم استقرار الصومال فى إطار دعم الاستقرار فى منطقة القرن الأفريقي.

وفى نهاية المشاورات، وقع الوزيران على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التدريب الدبلوماسي، وذلك لتدريب عدد من الدبلوماسيين البنينيين في معهد الدراسات الدبلوماسية التابع لوزارة الخارجية، كما وقعا على مذكرة تفاهم للإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول للبلاد لحاملي جوازات السفر الرسمية، وذلك لتسهيل وتسريع الزيارات المتبادلة لمزيد من تعزيز العلاقات بين البلدين.



اتفاقيات تعاون بين مصر وبنين



المؤتمر الصحفي لوزيري خارجية مصر وبنين



الوزيرين المصري والبنيني خلال المؤتمر الصحفي بالقاهرة



تعاون مصري بنيني



توقيع اتفاقيات مشتركة بين مصر وبنين



توقيع مذكرات تعاون بين مصر وبنين



حضور إعلامي لمؤتمر وزيري خارجية مصر وبنين



د. بدر عبد العاطي



مؤتمر صحفي مشترك لوزيري خارجية مصر وبنين بالقاهرة



مؤتمر صحفي مصري بنيني لوزراء الخارجية



مؤتمر وزير الخارجية ونظيره البنيني



مؤتمر وزيري خارجية مصر وبنين في القاهرة



وزير الخارجية البنيني



وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي



وزير الخارجية المصري ونظيره البنيني



وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي



وزير الخارجية والهجرة د.بدر عبد العاطي



وزير الخارجية والهجرة



وزير الخارجية ونظيره البنيني



وزير خارجية بنين خلال مؤتمر مع الدكتور بدر عبد العاطي