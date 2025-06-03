شكرا لقرائتكم خبر عن لجان المجمع المقدس تستأنف اجتماعاتها فى الكاتدرائية لليوم الثاني والان مع تفاصيل الخبر

استأنفت لجان المجمع المقدس اجتماعاتها السنوية، صباح اليوم، في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، حيث عقدت اجتماعات لجنة الإيمان والتعليم والتشريع، تلاها لجنة الطقوس، ثم لجنة شؤون الإيبارشيات.

نوقشت خلال كل لجنة من الثلاث التقارير المقدمة من لجانها الفرعية. ومن المرتب له أن تستمر اجتماعات اللجان المجمعية مساء اليوم وغدًا الأربعاء.

وكانت بدأت، أمس في الكاتدرائية بالعباسية الاجتماعات السنوية للجان المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، حيث عقدت في الفترة الصباحية اجتماعات لجنة العلاقات العامة ولجنة الإعلام والمعلومات، ولجنة العلاقات المسكونية.

واستكملت الاجتماعات مساءً باجتماع لجنة الرعاية والخدمة ولجنة الأسرة. ناقشت اللجان عددًا من الملفات والتقارير المقدمة من مقرري اللجان الفرعية.

شارك الآباء الأساقفة الثمانية الجدد الذين تمت رسامتهم أمس، في كافة اجتماعات اللجان بغية التعرف عن قرب على أنشطة وأعمال المجمع المقدس.

ووفقًا لآلية العمل في المجمع المقدس ترفع كل لجنة التوصيات التي يتوافق عليها أعضاؤها، إلى المجمع المقدس في جلسته العامة، لتصدر عنه في صورة توصية مجمعية أو قرار مجمعى.