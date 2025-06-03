شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية: نعمل على توطين صناعة الدواء المصرى فى بنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير الخارجية بدر عبدالعاطي، إن مصر من أوائل الدول التي اعترفت بدولة بنين، مؤكدا أهمية تعزيز التشاور السياسي بين البلدين.

أضاف وزير الخارجية في مؤتمر صحفى مع نظيره في دولة بنين، أن هناك إمكانات هائلة لمزيد من التعاون مع بنين خاصة في قطاعات الإنشاءات والبنية التحتية، فضلا عن توطين صناعة الدواء المصري في بنين.

أشار وزير الخارجية إلى التعاون مع بنين في مجالات الأمن والدفاع والري والزراعة، وسبل التعاون في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف.