شكرا لقرائتكم خبر عن المنطقة الغربية العسكرية تنظم لقاء مع شيوخ وعواقل محافظة مطروح والان مع تفاصيل الخبر

انطلاقاً من الدور المجتمعى الذى تقوم به القوات المسلحة لتعميق أواصر الترابط مع أبناء المحافظات الحدودية التى تقع فى نطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية، نظمت المنطقة الغربية العسكرية لقاءً موسعاً ضم عدد من شيوخ وعواقل وعمد ونواب محافظة مطروح .

تناول اللقاء استعراض الموقف التنفيذى لتلبية مطالب أبناء محافظة مطروح فى مختلف القطاعات، فضلاً عن عرض أخر المستجدات لتنفيذ خطط التنمية الشاملة، والتى تتم بالتعاون مع مختلف أجهزة الدولة .

وخلال اللقاء، نقل اللواء أ ح حاتم مصطفى زهران قائد المنطقة الغربية العسكرية تحيات وتقدير الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام لقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة للحضور، مؤكداً حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم جهود أجهزة الدولة فى تقديم كافة أوجه الرعاية والإهتمام لأبناء المحافظات الحدودية للمساهمة فى توفير الحياة الكريمة لهم.

من جانبهم أشار الحضور إلى أهمية تلك اللقاءات التى تعزز العلاقة الوطيدة بين أبناء محافطة مطروح وقواتهم المسلحة، معربين عن تقديرهم لجهود المنطقة الغربية العسكرية فى تقديم كافة أوجه الدعم لإنجاز المشروعات التنموية بالمحافظة، فضلاً عن دورها فى حماية الاتجاه الاستراتيجى الغربى.

وفى سياق متصل، نظمت المنطقة الغربية العسكرية مؤتمراً بحضور اللواء خالد شعيب محافظ مطروح وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة، لمناقشة سبل تنسيق الجهود والعمل المشترك بين كافة الجهات، لدعم ركائز الأمن والاستقرار على الاتجاه الاستراتيجى الغربى، وتحقيق آمال وتطلعات أبناء مطروح .