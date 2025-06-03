شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الحج السعودى: لا خروج من عرفات سيرًا وتنظيم صارم لحماية الحجاج والان مع تفاصيل الخبر

شدد وزير الحج والعمرة السعودى الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة على ضرورة التزام بعثات الحج الرسمية بالتعليمات المنظمة للحركة داخل المشاعر المقدسة، وذلك حفاظًا على سلامة الحجاج وضمانًا لأداء مناسكهم بجودة عالية.

جاء ذلك خلال كلمته في اللقاء الذي جمعه مع رؤساء بعثات الحج من وزراء وشخصيات دينية من مختلف الدول، على هامش انعقاد ندوة الحج الكبرى في دورتها التاسعة والأربعين بمدينة جدة.

وأكد الوزير، أن ارتفاع درجات الحرارة المتوقع خلال يوم عرفة يستدعي إجراءات احترازية مشددة، أبرزها بقاء الحجاج داخل مخيماتهم من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الرابعة عصرًا، لتفادي الإجهاد الحراري وحماية صحتهم.

واعتبر أن الحركة العشوائية الجماعية تمثل خطرًا على سلامة الحشود وتؤثر سلبًا على انسيابية التنقل في المشاعر.

وفي إطار حرص السلطات السعودية على تنظيم موسم الحج بأعلى المعايير، حذر الدكتور الربيعة من مغادرة مشعر عرفات باتجاه مزدلفة سيرًا على الأقدام، مؤكدًا وجوب الاعتماد على وسائل النقل المخصصة لهذه المرحلة.

وأشار إلى أن خطط التفويج والنقل تمثل عنصرًا محوريًا في إدارة الحشود، وأن الالتزام بها مسؤولية جماعية تتطلب تعاون جميع الجهات والبعثات.

كما تطرّق الوزير إلى أهمية بطاقة "نسك" باعتبارها أداة تنظيمية مركزية، مشددًا على أن عدم حمل هذه البطاقة يحول دون دخول الحرم والمشاعر المقدسة أو الاستفادة من خدمات النقل. وأوضح أن البطاقة تلعب دورًا بالغ الأهمية في ضبط أداء الحج ومنع التجاوزات والمخالفات التي قد تؤثر على سير الشعيرة.

وفي ختام حديثه، أكد وزير الحج والعمرة أن هذا الموسم سيشهد رقابة صارمة للتأكد من حصول كل حاج على تصريح نظامي، في خطوة تهدف إلى تعزيز مستوى التنظيم وضمان سلامة ضيوف الرحمن.

وأشار إلى أن الإجراءات التي تم اتخاذها هذا العام تعكس التزام المملكة الراسخ بتقديم تجربة إيمانية متكاملة للحجاج، تليق بمكانة الركن الخامس من أركان الإسلام وبأهمية هذا التجمع الروحي الفريد.