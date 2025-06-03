شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر يضرب بحر إيجه فى تركيا والان مع تفاصيل الخبر

ضرب زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر بحر إيجه، في تركيا، وأعلنت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) أن الزلزال وقع في الساعة 14:26، على عمق 5.39 كيلومتر، و خط عرض: 35.0125 شمالًا، وخط طول: 25.54889 شرقًا

وبحسب المعلومات فإن الزلزال لم يتسبب في أي أحداث سلبية، لكنه تسبب للسكان في فزع لفترة قصيرة.

يذكر أن شهر فبراير من عام 2023، ضرب تركيا زلزال كبير كانت قواته نحو 8 درجات تسبب في مقتل وإصابة الآلاف، وامتدَّ أثره إلى سوريا أيضًا نظراً لقرب مركزه من الحدود السورية التركية، ويُعدُّ هذا الزلزال من أقوى الزلازل في تاريخ تركيا وسوريا.