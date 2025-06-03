شكرا لقرائتكم خبر عن هل تكرار الزلازل الصغيرة مؤشر على زلزال كبير؟ والان مع تفاصيل الخبر

سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل، التابعة معهد البحوث الفلكية هزة أرضية بقوة 5.8 على مقياس ريختر، في الساعة الثانية من صباح اليوم الثلاثاء، مركزه داخل الأراضى التركية، وعلى بعد 600 كيلو متر من محافظة مرسى مطروح ، وامتد تأثيره إلى 9 دول بما فيها مصر.

أوضح الدكتور شريف الهادى رئيس قسم الزلازل بمعهد البحوث الفلكية، أن مصر تشهد نشاطًا زلزاليًا يوميًا ومستمرًا، إلا أن أغلب هذه الزلازل تكون قوتها "1.2" درجة على مقياس ريختر، و لا يتم الإحساس بها من قبل المواطنين نظرًا لضعف قوتها وبعدها عن المناطق السكنية.

أضاف الهادى أن كل منطقة لها ظروفها الجيولوجية والتكتونية، واذا حدث زلزال كبير فمن الوارد أن يحدث في أماكن أخرى بعيدة عنه، وذلك نتيجة قلقلة الأرض في الأماكن التي تحدث بها فوالق نشطة تقع في باطن الأرض، مشيرًا إلى أن الزلازل الصغيرة نسبياً تعتبر مثال على تنفيس الأرض، حتى تخرج الطاقة من باطنها على مراحل وليس مرة واحدة.