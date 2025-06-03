شكرا لقرائتكم خبر عن العظمى بالقاهرة تصل 36.. درجات الحرارة المتوقعة حتى الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن اعتبارًا من الخميس 5 يونيو 2025، تشهد حالة الطقس ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

وأوضحت خريطة التنبؤات الجوية الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة من اليوم الثلاثاء 3 يونيو 2025 إلى الأحد 8 يونيو 2025، على النحو التالي:

الثلاثاء 3 يونيو 2025

القاهرة والوجه البحري العظمى 31 درجة والصغرى 20 درجة، السواحل الشمالية العظمى 25 درجة والصغرى 18 درجة، شمال الصعيد العظمى 32 درجة والصغرى 20 درجة، جنوب الصعيد العظمى 36 درجة والصغرى 23 درجة.

الأربعاء 4 يونيو 2025

القاهرة والوجه البحري العظمى 33 درجة والصغرى 21 درجة، السواحل الشمالية العظمى 26 درجة والصغرى 19 درجة، شمال الصعيد العظمى 34 درجة والصغرى 21 درجة، جنوب الصعيد العظمى 38 درجة والصغرى 24 درجة.

الخميس 5 يونيو 2025

القاهرة والوجه البحري العظمى 35 درجة والصغرى 22 درجة، السواحل الشمالية العظمى 27 درجة والصغرى 19 درجة، شمال الصعيد العظمى 36 درجة والصغرى 22 درجة، جنوب الصعيد العظمى 40 درجة والصغرى 24 درجة.

الجمعة 6 يونيو 2025

القاهرة والوجه البحري العظمى 35 درجة والصغرى 22 درجة، السواحل الشمالية العظمى 27 درجة والصغرى 19 درجة، شمال الصعيد العظمى 36 درجة والصغرى 22 درجة، جنوب الصعيد العظمى 41 درجة والصغرى 25 درجة.

السبت 7 يونيو 2025

القاهرة والوجه البحري العظمى 36 درجة والصغرى 23 درجة، السواحل الشمالية العظمى 28 درجة والصغرى 20 درجة، شمال الصعيد العظمى 37 درجة والصغرى 23 درجة، جنوب الصعيد العظمى 42 درجة والصغرى 26 درجة.

الأحد 8 يونيو 2025

القاهرة والوجه البحري العظمى 36 درجة والصغرى 23 درجة، السواحل الشمالية العظمى 29 درجة والصغرى 20 درجة، شمال الصعيد العظمى 37 درجة والصغرى 23 درجة، جنوب الصعيد العظمى 42 درجة والصغرى 25 درجة.