شكرا لقرائتكم خبر عن من الصفائح التكتونية إلى الكوارث.. كيف تحدث الزلازل ؟ والان مع تفاصيل الخبر

تتكون الكرة الأرضية من مجموعة من الطبقات عمودياً ، التي تتألف من صخور وأتربة ومعادن وحمم وغيرها وصولا إلى مركز الأرض، و تسمى القشرة القارية أو الرصيف القارى وهى الطبقة الصخرية التي تشكل القارات وجزء من المياه، وهى باختصار البقعة التي نعيش عليها، و أسفل هذه الطبقات بأعماق توجد الصفائح التكتونية "الحواف" و تتحرك إما لتكون متباعدة عن بعضها، أو مصطدمة مع بعضها، أو منزلقة عبر حدودها.

يتكون سطح الأرض من حوالى 15 صفيحة تكتونية، تختلف أحجامها، وبعض الصفائح يضم أجزاء من القارات وبعضها يضم أجزاء من المحيطات، و هذه الصفائح في حركة دائمة بإتجاهات مختلفة، وتلتقى في نقاط أو حدود تسمى الصدوع، وحركة الصفائح واحتكاكها مع بعضها البعض في الصدوع تسبب انتاجا وتحركيا لطاقة كبيرة، وعندما يزداد حجم الطاقة عن قدرة تحمل الصخور تؤدى إلى موجات اهتزازية فوق قشرة الأرض تختلف تبعاتها حسب اختلاف قوة التصادم وهى ما نشعر به "الزلازل" الذى يسبب كوارث ودمارا قد يبيد دولًا بأكملها .

وعلى مدار الأزمنة تشكلت أحزمة زلزالية:

- الحزام النارى، الذى يمتد على طول 40 ألف كيلو متر، من تشيلى إلى المكسيك، مروراً بالساحل الغربى للولايات المتحدة الأمريكية، إلى الأجزاء الجنوبية من ألاسكا ثم يمتد ويشمل اليابان والفلبين وغينيا الجديدة ونيوزلاندا، يشبه حدوة الحصان ويسمى حزام النار لأنه يضم أكثر من 450 بركاناً ويحدث فيه نحو 80% من زلازل الأرض الأعنف في العالم، بينها زلزال تشيلى الكبير عام 1960 .

- حزام الألبى، الذى يقع في منطقة تمتد لأكثر من 15 ألف كيلو متر، من جاوة وسومطرة في أندونيسيا، نحو المحيط الأطلسى، ويعبر جبال الهيمالايا وإيران والقوقاز و الأناضول والبحر الأبيض المتوسط ، وفى هذا الحزام تقع نحو 17% من أكبر الزلازل في العالم .

- شهد أكثر الزلازل تدميرًا مثل زلزال باكستان عام 2005 ، والذى خلف نحو 80 ألف قتيل، و زلزال اندونيسيا عام 2004 والذى راح ضحيته نحو 230 ألف قتيل.

- أبرز الدول المهددة في هذا الحزام، تركيا والهند وكازاخستان، ودول جنوب أوروبا المطلة على البحر الأبيض المتوسط، ودول الشرق الأوسط مثل سوريا ولبنان ودول شمال افريقيا .

الحزام الثالث "الحزام الأطلسى"، ويمثل منطقة التقاء الصفائح القارية، ويحدث في عمق المحيط وبعيداً عن الأماكن الحضارية، وهو مسئول عن 3% من الزلازل الكبيرة في العالم، اذا أن أغلبها صغيرة، لكن آيسلاند كمثال تعرضت لزلزال كبيرة وصلت إلى 7 درجات على مقياس ريختر.