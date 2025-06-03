شكرا لقرائتكم خبر عن القوات المسلحة تهنئ رئيس الجمهورية بمناسبة حلول عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

بعث الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك 1446هــ جاء فيها:

السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، يطيب لى أن أبعث إلى سيادتكم بأسمى آيات التهانى بحلول عيد الأضحى المبارك داعياً الله سبحانه وتعالى أن يجعله عيد خير وبركة على مصر وشعبها العظيم بقيادتكم لمسيرة الوطن نحو غدٍ أفضل، وبهذه المناسبة الإيمانية المباركة التى تجلت فيها أعظم صور التضحية والفداء فإننى أؤكد لسيادتكم , أن القوات المسلحة بعطاء رجالها وتضحياتهم , ستظل دائما قوية منيعة , حامية لأمن مصر القومى أرضاً وشعباً , ودرعاً قوياً قادراً على دحر العدوان , وحصناً منيعاً يصون للوطن أمنه وسلامته وعزته وكرامته , ويدافع عن مصالحه العليا بكل الشرف والتضحية والفداء، وأدعو الله أن يحفظكم ويوفقكم لما فيه خير لمصر وشعبها العظيم وأن يعيد هذا العيد عليكم بكل الخير والبركات، وكل عام وسيادتكم بخير".

كما بعث الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة إلى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بهذه المناسبة .

هذا وقد أصدر الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى توجيهاً لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود وكذا أفراد القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

كما أصدر الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة توجيهاً مماثلاً لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود وكذا أفراد القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة بنفس المناسبة.