شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس محكمة الجنايات ينعى وفاة والدة عمرو الجناينى والان مع تفاصيل الخبر

نعى المستشار سامح عبد الحكم رئيس محكمة الجنايات وأمن الدولة، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي، وفاة والدة عمرو الجنايني نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة البنك التجاري الدولي، ورئيس اتحاد كرة القدم السابق، التي وافتها المنية.

وأعرب رئيس محكمة الجنايات عن خالص تعازيه في وفاة المغفور لها بإذن الله تعالى والدته، داعياً الله عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أسرتها وذويها الصبر والسلوان.