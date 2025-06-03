شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المعلمين تنعى معلم توفى فى حادث أثناء عودته من إحدى لجان الإعدادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقت غرفة عمليات النقابة العامة للمهن التعليمية، برئاسة خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، إخطاراً من النقابة الفرعية بالمعادي يفيد بوفاة المعلم محمد رشدي محمد حسين، معلم خبير بمدرسة أبو بكر الصديق التابعة لإدارة دار السلام التعليمية، إثر حادث سيارة على الطريق الدائري أثناء عودته من عمله كملاحظ بلجنة الإعدادية بمدرسة الخلفاء الراشدين.

وعلى الفور، كلف خلف الزناتي، نقيب المعلمين، رئيس اتحاد المعلمين العرب، تمام محمد رئيس النقابة الفرعية للمعلمين بالمعادي، بالتوجه إلى المستشفى ومساندة أسرة المعلم في هذه الظروف العصيبة.

وشدد الزناتي على سرعة صرف كافة المستحقات المالية الخاصة بالمعلم الراحل وتسليمها إلى أسرته، حرصًا على تخفيف الأعباء المالية عليهم في هذه المحنة.

ويتقدم خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب بخالص العزاء لأسرة الفقيد، داعين الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، ويلهم ذويه الصبر والسلوان.